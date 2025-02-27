Трамп поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме. По словам Трампа, Украина подпишет с США сделку по редкоземельным металлам, но не вступит в НАТО.

«Вступления Украины в НАТО не произойдет», — заявил он.

Отметим, что во время своего первого заседания кабинета министров Трамп сделал похожее заявление. Тогда американский президент заявил, что Украина «может забыть» о членстве в НАТО, поскольку «весь конфликт начался из-за этого».