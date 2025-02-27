Алаудинов показал архивное видео с погибшим комбатом «Ахмата»

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», опубликовал в Telegram-канале архивное видео с погибшим в зоне СВО комбатом Зелимханом Батукаевым, известным под позывным Шустрый. На записи боец передает привет собеседнику. Сделана она была в начале 2023 года во время штурма одного из опорных пунктов ВСУ.

Достойнейший пример для будущих поколений! — написал генерал.

О гибели Батукаева Алаудинов сообщил 24 февраля. По его словам, он скончался от кровоизлияния в мозг после трех дней, проведенных без сна во время выполнения боевой задачи. Он отметил, что один из самых выдающихся командиров российской армии скончался героически, находясь на своем посту.