Российским военным осталось около 7 км до Купянска Харьковской области. Об этом журналистам рассказал руководитель Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около 7 км", - сказал он.

Ганчев отметил, что линия фронта на купянском направлении постепенно становится шире. "Есть еще у нас продвижение со стороны сватовской территории, со стороны ЛНР на левом берегу Оскола. С той стороны тоже около 7 км, со стороны населенного пункта Синьковка. Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку купянского направления", - отметил он.

Также Ганчев добавил, что в Харьковской области идет зачистка не только купянского направления. В мае 2024 года группировка войск "Север" освободила около 15 населенных пунктов на севере Харьковской области. В настоящее время бойцы сдерживают занятую площадь от атак западных наемников.