Рогов: РФ ударила по командному пункту 101-й бригады охраны Генштаба Украины

Российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив более 10 специалистов по связи. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Рогов: РФ ударила по командному пункту 101-й бригады охраны Генштаба Украины
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"В городе Константиновка ДНР российские войска нанесли удар несколькими ФАБами по территории кондитерского производства "Конти", который давно используется как военный объект, там находится командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины. Уничтожено не менее 10 специалистов высокой квалификации, занимавшихся закрытыми каналами связи, и один старший офицер службы охраны Генштаба", - сказал Рогов.

По его словам, удар скажется на боевом управлении подразделениями Вооруженных сил Украины в регионе.

"Уничтожено большое количество оборудования, которые обеспечивало закрытые каналы связи для командного состава, они нарушены в значительной части Донбасса. Инфраструктура связи и несколько серверных узлов не подлежат восстановлению. Это повлияет на координацию действий ВСУ, своевременность отдачи приказов и их донесения до личного состава", - отметил собеседник агентства.

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