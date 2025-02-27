Рогов: РФ ударила по командному пункту 101-й бригады охраны Генштаба Украины

Российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожив более 10 специалистов по связи. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В городе Константиновка ДНР российские войска нанесли удар несколькими ФАБами по территории кондитерского производства "Конти", который давно используется как военный объект, там находится командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины. Уничтожено не менее 10 специалистов высокой квалификации, занимавшихся закрытыми каналами связи, и один старший офицер службы охраны Генштаба", - сказал Рогов.

По его словам, удар скажется на боевом управлении подразделениями Вооруженных сил Украины в регионе.