Раскрыта позиция Турции по отправке войск на Украину

Турция открыта к идее отправки войск на Украину и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым этот вопрос. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца», — приводит агентство слова источников.

При этом уточняется, что Анкара рассматривает возможность направить свои силы на Украину. Предполагается, что это позволит облегчить затраты Франции, Германии и Великобритании, которые также хотят разместить свои войска.

Журналист: Запад хочет отправить миротворцев на Украину для сохранения конфликта

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Дипломат подчеркнул, что решение о развертывании миротворческих сил возможно исключительно с согласия обеих сторон.