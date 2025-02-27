Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой «миротворческой миссии» после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, данный вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским.

«Турция, которая имеет вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для предоставления войск для миротворческих сил на Украине», — говорится в тексте.

При этом в Bloomberg отметили, что Анкара не намерена становиться частью миротворческой миссии, если не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.