Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж российского самолета Су-34 нанес удар корректируемыми бомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении.