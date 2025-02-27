Bloomberg: оборонная промышленность ЕС не готова к модернизации

Евросоюз ввиду намерений США отказаться от обязательств по обеспечению безопасности Европы планирует увеличить расходы на оборону на сотни миллиардов евро, однако европейская оборонная промышленность не готова к перевооружению, ее мощности слабы, а военные склады опустели из-за поддержки Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его оценкам, для военных реформ Евросоюзу потребуется много нового оружия и он будет закупать его у США, так как мощностей у европейских производителей не хватает. Это приведет к тому, что деньги из европейских стран в огромных объемах снова утекут на ту сторону Атлантики.

26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен предлагать Киеву какие-то дополнительные гарантии безопасности, это должна сделать Европа. Американский лидео подчеркнул, что Украина должна забыть о своем стремлении присоединиться к НАТО. Трамп также анонсировал введение в ближайшее время таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза.

13 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Трамп и его администрация не позволят Европе "облапошить" Соединенные Штаты за счет несправедливого распределения финансовых обязательств в сфере коллективной безопасности.