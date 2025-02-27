Доброволец удерживал позиции 81 день, сохранив плацдарм для наступления ВС РФ

Доброволец из Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов удерживал позиции под огнем противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 81 день, сохранив плацдарм для наступления российской армии. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

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"Под огнем противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были 7. Все это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения. В результате его действий был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии", - рассказали в аппарате.

В аппарате отметили, что командование рекомендовало наградить Тумасова государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить звание Героя России.