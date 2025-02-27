Группировка "Север" уничтожила бронемашину ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" при помощи FPV-дрона с управлением по оптоволокну уничтожила бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА в зоне проведения СВО в лесистой местности в Харьковской области была выявлена боевая бронированная машина (ББМ) ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск Север", - говорится в сообщении.