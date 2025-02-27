В Европе могут создать свой военный альянс без США

Европа может начать создание нового военного альянса без участия США в нем. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука.

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«Да. Создание нового военного союза на базе Европейского Союза. Создание европейской армии, т.е. объединение воинских контингентов в единую армию, которая могла бы стать сдерживающим фактором для России и других угроз Европе», - подчеркнул он, отвечая на вопрос можно ли в нынешних условиях говорить о создании военного союза в Европе.

По его словам, очевидно, что США оставляют Европу «один на один с Россией», в связи с чем ЕС «придется отреагировать».

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону.

В декабре Рютте также говорил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. По его словам, страны Европы «тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты, и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны».