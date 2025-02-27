Буданов* заявил о начале третьей мировой войны

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что третья мировая война уже началась. Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

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Журналист спросил Буданова, является ли все происходящее на Украине третьей мировой войной или прелюдией к ней.

«Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня – да», – заявил глава ГУР Украины.

Буданов объяснил это тем, что в конфликт вовлечено абсолютное большинство сильнейших стран мира.

Буданов* сделал заявление об угрозе существованию Украины

Ранее Кирилл Буданов обвинил Запад в якобы продолжении поставки России комплектующие для ракет и дронов.

«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — сказал он.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.