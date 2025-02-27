Минобороны Польши: над Балтикой пролетел бомбардировщик США

В Министерстве национальной обороны Польши сообщили, что над Балтийским морем пролетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H.

«Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что бомбардировщик отправлен в Европу для того, чтобы показать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО.

В небе B-52H сопровождали польские истребители F-16.

Ранее в МИД заявили, что Россия не оставит без ответных мер усиление военного присутствия Соединённых Штатов у северных границ.