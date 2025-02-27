Белоусов посестил Центр специального назначения в день ССО

Министр обороны России Андрей Белоусов в День Сил специальных операций (ССО) поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования «гвардейский». Об этом сообщает МО РФ.

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Отмечено, что Белоусов посетил Центр и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

«В ходе торжественной церемонии Андрей Белоусов прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия - Георгиевскую ленту», - говорится в сообщении.

Помимо министра обороны, в мероприятиии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Белоусов отметил важную роль, которую играет личный состав Центра специального назначения в наращивании кадрового потенциала ССО. Центр вносит весомый вклад в сохранение традиций военной разведки и укрепление обороноспособности России, подчеркнул Андрей Белоусов.

Присвоение Центру почетного наименования «гвардейский», подчеркнул министр, это очередная высокая оценка его работы. Это, в том числе, добвил Белоусов, поддержание лучших традиций воиной Великой Отечественной войны, отличившихся в решающих ударах, нанесенных противнику в ряде знаковых сражений - от Москвы и до Киева.

Андрей Белоусов выразил благодарность командованию, личному составу и ветеранам Центра за верность присяге, он пожелал всем крупного здоровья, благополучия и успехов в деле служения Отечеству.

Помимо этого, министр обороны вручил награды военнослужащим, проявивщим мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. В числе этих наград - орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медаль «За отвагу». Помимо этого, один военнослужащий получил из рук Белоусова высшую госнаграду России - медаль «Золотая Звезда».

Завершив церемонию награждения, Андрей Белоусов возложил цветы к памятнику «специалисту Сил специальных операций». Помимо этого, он ознакомился с объектами учебно-материальной базы Центра. Министру показали и образцы вооружения, военной и специальной техники, которые применяют военнослужащие ССО.

Ранее сообщалось, что Путин и Белоусов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они сделали это 23 февраля, в День защитника Отечества.