ВСУ в Курской области потеряли более 220 военных за сутки

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области составили более 220 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 7 артиллерийских орудий, а также 7 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - сказали там.

Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Олешня, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное.

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Горналь, Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный в Курской области, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Ободы, Сумы и Юнаковка Сумской области.