CNN: Израиль не намерен выводить свои силы с границы Газы и Египта

Израиль не выведет свои войска с границы между палестинским сектором Газа и Египтом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его информации, предполагалось, что военные начнут вывод войск из этого региона в начале марта, если нынешнее перемирие, срок действия которого истекает в субботу, будет продлено.
"Мы не покинем Филадельфийский коридор, - сообщил CNN источник. - Мы не позволим убийцам из ХАМАС снова разъезжать по нашим границам на грузовиках и с винтовками, и мы не позволим им снова укреплять свои позиции с помощью контрабанды".