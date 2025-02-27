CNN: Израиль не намерен выводить свои силы с границы Газы и Египта

Израиль не выведет свои войска с границы между палестинским сектором Газа и Египтом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, предполагалось, что военные начнут вывод войск из этого региона в начале марта, если нынешнее перемирие, срок действия которого истекает в субботу, будет продлено.