Средства ПВО РФ за сутки сбили 104 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 7 авиабомб JDAM и 104 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 756 танков и других боевых бронированных машин, 1 522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32 139 единиц специальной военной автомобильной техники.