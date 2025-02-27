Водолацкий: ВС РФ взяли в "клещи" Красноармейск

Вооруженные силы РФ взяли в "клещи" контролируемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) Красноармейск (украинское название - Покровск). Противник, пытаясь их разомкнуть, стягивает к городу дополнительные силы, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее депутат сообщал ТАСС, что ВСУ, готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска, украинское командование покинуло город, перенеся пункты управления в Днепропетровскую область.

"Красноармейск сегодня нашими войсками взят в "клещи". Руководство ВСУ, как я уже говорил, перебралось на Днепропетровскую территорию. Ну а те подразделения, которые сейчас подтянулись в Красноармейск, они пытаются разорвать наши "клещи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование стягивает к Красноармейску дополнительные подразделения, прошедшие обучение во Франции, Германии, Великобритании, чтобы удержать важный логистический хаб ВСУ.

"ВСУ считают, что при потере Красноармейска они полностью теряют все логистические цепочки. Красноармейск - такой логистический хаб ВСУ, поэтому они сейчас максимально туда отправляют подразделения", - уточнил депутат.

Красноармейск - важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что потеря города станет катастрофой для Украины.