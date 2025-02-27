Вооруженные силы Украины перегруппировали войска на новопавловском направлении. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в целях обороны войска ВСУ на новопавловском направлении приняли меры по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, "проведена перегруппировка войск".

Украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.