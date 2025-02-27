Дрон с возможностью быстрой смены частот разработали в России

В России разработали и уже успешно испытали многофункциональный дрон-ретранслятор с возможностью вести разведку "Сова-13". Это аналог известного китайского дрона Mavic.

Китайские беспилотники дорогие и быстро теряются. "Сова-13" в этом смысле более эффективна. Это беспилотник с возможностью быстрой смены частот, сообщил РИА Новости представитель компании-разработчика. Боец, выбрав определенную частоту, может самостоятельно извлечь камеру, видеопередатчик, антенны и заменить на любую другую, которая ему необходима перед боевым вылетом. Как добавили в компании, до этого нужно было создавать отдельный дрон.

Цифровая камера со стабилизацией располагается на борту дрона. Видеосигнал преобразовывается в аналоговый и передается на очки оператора. Качество высокое, кроме того, аналоговый сигнал невозможно заглушить. Это отличие от цифрового.

Новый дрон может вести разведку свыше полутора часов, тогда как максимальное время в полете дрона Mavic, в зависимости от модели - от 20 до 50 минут. А еще "Сова-13" работает как на стандартных частотах 5.8 ГГц, так и на специальных уникальных. Это дает возможность сохранять управление в сложных условиях и сводит к минимуму риски подавления связи вражескими средствами РЭБ.