Пушилин: попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в ДНР купированы

Российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

"Противник, где имеет возможность, пытается удержаться, но и пытается порой контратаковать. Мы видим такие предпосылки, мы видим такие шаги и действия, явно они уже проявились на красноармейском направлении, но также есть некие устремления противника и на селидовском направлении, и на дзержинском направлении. Но, опять же, на данном этапе можно говорить, что наши подразделения, да, с усилиями, но ситуацию купируют", - сказал Пушилин.

Он добавил, что противник активно использует беспилотную авиацию и пытается делать уязвимыми дороги, в том числе те, по которым подвозится гуманитарная помощь для жителей освобожденных населенных пунктов или идет их эвакуация.