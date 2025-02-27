Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, российским войскам удалось отрезать все пути, по которым противнику доставлялись резервы.

Отмечается, что подразделения ВС РФ оказались близки к смыканию котла — для этого достаточно взять под контроль участок протяженностью в 3,5 км. В окружении могут оказаться до 4 тысяч солдат украинских формирований. Сейчас активное наступление там ведут российские десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

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На фоне этого американские и британские наемники пытаются бежать с оставшихся огневых позиций. У иностранных батальонов украинской армии огромные потери, а командование отказывается эвакуировать с поля боя раненых и тела погибших. По данным Shot, в районе Суджи находится порядка 1 тысячи единиц западной техники. Ее активно уничтожают силы ВС РФ.