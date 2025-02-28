Украина пыталась ударить по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята около 10.30 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над полуостровом один беспилотный летательный аппарат.

Стало известно о контратаке ВСУ на бронетехнике в Курской области

В ночь на пятницу, 28 февраля, ВСУ выпустили по России 22 беспилотника, которые уничтожили над пятью регионами, сообщило Минобороны. Восемь дронов уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре — над Брянской областью. Кроме того, сообщалось о падении и взрыве беспилотника в Смоленской области.