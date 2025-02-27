В ВС США начнут увольнять военных-трансгендеров со службы

Из американской армии в течение 30 дней начнут увольнять со службы военных-трансгендеров.

«Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы», — сообщает телеканал CBS со ссылкой на служебную записку Пентагона.

Отмечается, что в индивидуальном порядке могут быть сделаны исключения при условии, что есть «убедительный государственный интерес в сохранении на службе военнослужащего».

Ранее Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерных женщин содержали в мужских тюрьмах.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.