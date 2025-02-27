Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 12 беспилотников

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью 12 беспилотников на Орловскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

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«Массовая вражеская атака была отражена сегодня ночью – 12 БПЛА над Орловской областью. По предварительной информации повреждений и пострадавших нет», — сообщил губернатор.

Губернатор раскрыл подробности перехвата 15 дронов ВСУ над российским регионом

По его информации, на месте происшествия сотрудники специальных служб проводят оперативные мероприятия. Клычков поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) России за работу.

В ночь на четверг, 27 февраля, ВСУ пытались атаковать четыре региона России — по ним выпустили 19 беспилотников. Под удар, помимо Орловской области, попала Курская и Белгородская области, а также Крым.