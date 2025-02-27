Над Черным морем уничтожили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ над Черным морем у побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, вражеский дрон сбили в 8:35 мск.

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

В ночь на 26 февраля ВСУ ударили дронами по южным регионам России. Это стало самой массированной атакой беспилотников на Россию с начала года. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта.