МИД РФ: идея гумкоридора в Курской области еще обсуждается с Красным крестом

Российская сторона продолжает обсуждения с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по поводу создания гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В МИД РФ заявили, что идея создания гумкоридора в Курской области еще обсуждается
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"Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов", – цитирует Вершинина РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что приоритетом РФ было и остается полная защита россиян перед лицом варварских действий украинских военных.

Ранее Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Курской области – Орловку и Погребки. По данным Минобороны РФ, в обоих населенных пунктах наступательные действия провели бойцы подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, подразделения РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ, а также отразили две контратаки противника. Российские войска также поразили живую силу и технику украинской армии ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа прошлого года. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.

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