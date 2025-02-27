Полковник раскрыл подробности о перехвате российской армией переговоров ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) могут прослушивать переговоры Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Подробности о перехвате диалогов украинской армии специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

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«Наши разведывательные части имеют специальные подразделения, которые называются радиотехническая разведка и радиоразведка. Они позволяют прослушивать переговоры противника. Грубо говоря, это ежесекундный мониторинг. И по мере появления такой информации она передается командиру», — поделился Матвийчук.

Ранее Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) получила и опубликовала радиоперехват, в котором командование ВСУ посылает солдат, которые пытаются удерживать оборону в районе Красноармейска, под российские обстрелы, требуя от них вернуть оставленные позиции.

В разговоре по радио командно-наблюдательный пункт батальона (позывной Сигма) держал связь с двумя позициями ВСУ — «Селезень» и «Качур». Сначала по связи передается команда «Селезню» подготовиться к отражению атаки ВС России. Однако после в КНП поступает сообщение с позиции «Качур». Оттуда доложили, что бойцы с «Селезня» пришли к ним, не выдержав российских обстрелов.