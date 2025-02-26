Стало известно мнение украинцев о снижении возраста мобилизации

Подавляющее большинство граждан Украины (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные опроса Socis.

«86,5% украинцев против снижения возраста мобилизации... Кроме того, 79,9% украинцев считают недопустимым проведение мобилизации в такой форме, как сейчас», — говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, 80% опрошенных также негативно относятся к деятельности украинских военкоматов.

Ранее сотрудник украинского военкомата в Харькове сбил велосипедиста, после чего группа военкомов вынудила пострадавшего сесть в служебный автобус.