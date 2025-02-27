На Украине назначили нового замначальника Генштаба ВСУ

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров назначил генерал-майора и бывшего командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова на должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Как сообщил Умеров, Гнатов будет отвечать за «генерацию сил и сотрудничество с партнерами» на своей новой должности.

«Господин Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях — от командира бригады морской пехоты до командующего Объединенных сил ВСУ», — добавил глава Минобороны.

Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ спустя восемь месяцев после назначения. Он занял этот пост после отставки Юрия Содоля, которая произошла на фоне прорыва российских войск в районе Торецка и подготовки принудительной эвакуации жителей города.