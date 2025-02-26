Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
Владимир Зеленский уволил бригадного генерала Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом пишет ТАСС.
Военные эксперты предположили, что украинский лидер уволил Гнатова «за систематические провалы на фронте».
Напомним, 24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами «Хортица» генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.
Политик объяснил свое решением тем, что Гнатов служил заместителем командующего южным театром военных действий в 2022 году, а также сыграл важную роль в обороне Бахмута весной 2023-го.
В январе 2025 года потери Великой Новоселки в ДНР Зеленский уволил Гнатова с должности командующего ОСУВ «Хортица» и назначил заместителем начальника Генштаба для улучшения координации между штабами и фронтом.