Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский уволил бригадного генерала Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

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Военные эксперты предположили, что украинский лидер уволил Гнатова «за систематические провалы на фронте».

Напомним, 24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами «Хортица» генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Политик объяснил свое решением тем, что Гнатов служил заместителем командующего южным театром военных действий в 2022 году, а также сыграл важную роль в обороне Бахмута весной 2023-го.

В январе 2025 года потери Великой Новоселки в ДНР Зеленский уволил Гнатова с должности командующего ОСУВ «Хортица» и назначил заместителем начальника Генштаба для улучшения координации между штабами и фронтом.