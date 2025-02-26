"Искандер" накрыл 85 операторов дронов ВСУ из батальона "Люфтваффе"

Ракетный комплекс "Искандер" поразил 85 операторов дронов противника в ходе их подготовки. Видео удара публикует Телеграм-канал "Изнанка".

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Воздушная разведка ВС РФ обнаружила расчеты БПЛА 422-го отдельного батальона беспилотных систем "Люфтваффе" на заброшенном аэродроме рядом с городом Запорожье.

На кадрах можно увидеть мобильные пусковые установки и большое скопление бойцов. По цели вскоре ударил "Искандер" с кассетной боевой частью. Об этом говорит характерная серия взрывов в большом радиусе.

В результате были уничтожены восемь пусковых установок, не менее 85 операторов БПЛА погибли и получили ранения.

Характерное название подразделение "Люфтваффе" напрямую отсылает к Военно-воздушным силам Германии. Он был сформирован на базе криворожской территориальной обороны. Напомним, есть в составе ВСУ и горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", названная по аналогии с 1-й пехотной дивизией нацистской Германии.