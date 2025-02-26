Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом семи украинских дронов

Над территорией Крымского полуострова сбиты семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Над Крымом за полчаса сбили семь украинских беспилотников
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Дроны были уничтожены за 35 минут — с 19:15 до 19:50. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Утром 26 февраля Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над Крымом сбили 30 вражеских беспилотников, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны ночью в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны. Они сбили летательные аппараты на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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