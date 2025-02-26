СМИ: Украина собирается ужесточить мобилизацию
На Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации населения на фоне заявлений Вашингтона о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом пишет журнал The Economist.
«Ужесточение [мобилизации] продолжится <…> Никто не придумал лучшего решения», — отметил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
Издание подчеркнуло, что такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».