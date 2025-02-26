В России объяснили отказ от заморозки линии фронта в зоне СВО

Пока мирное соглашение не будет подписано, заморозки линии фронта на Украине не будет, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Почему мы должны на данный момент замораживать [линию фронта на Украине]? Пока мирное соглашение не будет подписано, никто не собирается ничего останавливать. Это было бы неправильно. Это было бы странно», — объяснила Журова. "Нужно, чтобы были подписаны документы, чтобы они имели юридическую силу, чтобы все стороны это признали, и в первую очередь Украина". Светлана Журова, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Вместе с тем он призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.

Министр иностранных дел России также высказался о возможном размещении европейских миротворцев на Украине. По его словам, по данному вопросу Россия не рассматривает никаких вариантов.