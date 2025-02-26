Вместо автомобильных деталей немецкие заводы будут выпускать оружие и боеприпасы

Немецкий концерн Rheinmetall намерен перевести два своих гражданских завода, выпускающих детали для автопромышленности и возобновляемой энергетики, на производство оружия и боеприпасов. Автомобильная отрасль Германии находится в кризисе, и комплектующие для нее, в отличие от вооружений, не пользуются спросом. Поэтому концерн сокращает свой гражданский бизнес.

"Мы сейчас используем все возможности для увеличения объемов в оборонном секторе", - заявили в Rheinmetall.

В прошлом году прибыль концерна от продажи оружия увеличилась почти вдвое, и руководство компании ожидает, что спрос продолжит расти несмотря на мирные переговоры по Украине. США требуют от европейских стран наращивания оборонных расходов, а сами европейцы готовы вооружаться, так как опасаются непредсказуемости политики Вашингтона. По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, это означает, что оружия нужно будет выпускать даже больше, чем ожидалось ранее.

"На производстве военной техники сейчас можно заработать очень много денег", - отмечает немецкое издание ND.

И это понимают не только в Rheinmetall. Последнее время в Германии один за другим появляются примеры подобной "обратной конверсии", когда гражданские заводы перепрофилируют под выпуск военной продукции. Совсем недавно это произошло со старейшим немецким вагонным заводом в Гёрлице: теперь там будут выпускать исключительно танки, БМП и другую военную технику. В прошлом году немецкий военпром поглотил мощности разорившейся судостроительной компании MV Werften. О том, чтобы войти в оружейный бизнес, подумывает машиностроительная компания Trumpf. За всю свою более чем столетнюю историю она никогда не занималась производством вооружений, но теперь внезапно осознала ответственность за "обороноспособность демократии".

Помимо производственных мощностей оборонщики забирают из гражданского сектора и квалифицированные кадры. Тот же Rheinmetall и другой крупный оружейный концерн, Hensoldt, с радостью согласились принять к себе рабочих, увольняемых из-за кризиса с заводов Bosch и Continental. Производитель бронетехники KNDS, купивший вагонный завод в Гёрлице, также признавал, что решающим фактором для него стало наличие на заводе квалифицированных специалистов, умеющих работать с металлами.