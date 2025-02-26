Силы ВС РФ вытеснили солдат элитных десантных подразделений ВСУ при освобождении курского села Погребки и деревни Орловка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

По словам собеседников агентства, в первую очередь подразделения ВСУ были выбиты с позиций в Погребках, после чего «на кураже» была освобождена Орловка. Российские военные заявили, что десантники ВСУ не ожидали такого натиска.

В среду, 26 февраля, в Минобороны РФ сообщили об освобождении Погребков и Орловки. Населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

В Минобороны подчеркнули, что российские военные поразили формирования 12 бригад и двух полков ВСУ в районах Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. За последние сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 270 военных, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки, 12 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.