В Курской области уменьшилась активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), что облегчает боевые действия российским войскам. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По данным источника, это способствует успеху в освобождении населенного пункта Погребки в Курской области.

«За последнюю неделю, может быть, чуть побольше, на нашем направлении активность БПЛА, FPV-дронов противника значительно уменьшилась. Что немножко нам облегчает штурмовые действия», — рассказал источник.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска нарушили логистику ВСУ после взятия под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. По информации российского оборонного ведомства, украинское командование несет большие потери в живой силе и технике.

Также сообщалось, что освобождение Вооруженными силами России населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области привело к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже.

Ранее сообщалось, что до полного окружения Суджи бойцам ВС РФ осталось меньше 11 километров.