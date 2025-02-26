Алаудинов рассказал об обстановке в районе Часова Яра

Вооруженные силы России контролируют обстановку у города Часов Яр Донецкой Народной Республики и продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в комментарии ТАСС. По его словам, ситуация у населенного пункта складывается хорошо для российских войск.

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Обстановка там достаточно-таки подконтрольная, работа идет хорошо. Подвигаемся, выбиваем противника. Там у нас ситуация очень хорошая, ребята работают, — сказал Алаудинов.

Также он отметил, что работу на данном направлении продолжает батальон «Ахмата», которым командовал Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый, погибший незадолго до этого. Алаудинов подчеркнул, что Шустрый был одним из лучших командиров, но и без него «Ахмат» будет «делать свою работу дальше до победного конца».

Ранее Алаудинов сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области начали «трещать по швам». Он добавил, что на этом фоне российские войска продвигаются вперед по всему фронту.

До этого командир «Ахмата» предположил, какие направления откроются российским военным после взятия под контроль Часова Яра. Он назвал Одессу, Харьков и Николаев городами, которые «должны вернуться в родную гавань».