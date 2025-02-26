Названа численность гарнизона ВСУ в Судже

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно в Судже оценивается приблизительно в две тысячи человек, однако, может быть и крупнее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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«Говорят, в Судже у них гарнизон в две тысячи человек. Но я думаю, что вполне может быть и больше. Скажем, конечно, их (солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру») сейчас [в Курской области] меньше, чем было, но это достаточно большое количество», — полагает собеседник «Ленты.ру».

При этом, общую численность подразделений ВСУ в Курской области он оценил в 20-30 тысяч человек. По словам военного ксперта, сейчас основной вопрос заключается в том, уйдут ли ВСУ из российского региона, не дожидаясь образования котла, или останутся.

«Как вы знаете, 11 с лишним километров осталось до смыкания наших частей, которые идут вдоль границы навстречу друг с другом. И если все получится, это будет самый большой котел. Объективно так», — констатировал Дандыкин.

Он добавил, что скоро в российском регионе начнется весенняя распутица, которая серьезно усложнит для ВСУ возможности быстрого отхода.

«Сейчас они еще проскакивают по полям, пока еще земля твердая. Дальше такой возможности не будет. Если будут уходить, однозначно с потерями. А если они останутся, тогда потерь будет еще больше», — отметил капитан первого ранка запаса.

Ранее блогер Юрий Подоляка усомнился в намерении ВСУ отойти из Курской области. В обоснование своей позиции он указал на заход в приграничный регион свежих украинских сил.