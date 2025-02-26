Освобождение российскими военными населенных пунктов Погребки и Орловка в Курской области приведет к ухудшению логистики и снабжения украинских солдат в Судже. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Освобождение населенных пунктов способствует еще большему усилению огневого контроля над подъездными путями к самой Судже. Это ведет к приближению [к городу] наших подразделений и усилению огневого воздействия в этом районе", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении этих населенных пунктов. За время боев на курском направлении ВСУ уже потеряли более 63 595 военнослужащих.