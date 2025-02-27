Турция опровергла готовность отправить своих военных на Украину

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 27 февраля, прокомментировали информацию о готовности страны отправить военных на Украину. Там заявили, что Анкара выражала готовность к посредничеству, а не к отправке бойцов.

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— Мы не располагаем такой информацией, официальных заявлений на этот счет не было, — уточнили в администрации.

Там добавили, что власти выражали «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям» по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эрдоган обсуждал этот вопрос с главой Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этот же день председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что РФ была согласна с рядом идей и инициатив Эрдогана касательно мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, по ее словам, Зеленский неоднократно эти предложения отвергал.

24 февраля Лавров встретился с Эрдоганом в Анкаре. В МИД уточнили, что министр посетил Турцию в рамках своего рабочего визита.