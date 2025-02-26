Арестован полковник ВСУ за атаку на Поддубного и вторжение в РФ

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после нападения на Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщается в материалах дела.

«Удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Пипко сроком на 2 месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», — говорится в материалах дела.

Информацию об этом передает ТАСС.

Защита Пипко не предприняла попыток обжаловать решение о заочном аресте. Сам военный также ничего не предпринял. В случае, если адвокат или его клиент не направили жалобу на решение суда по почте в апелляционную инстанцию, данное решение считается вступившим в законную силу.

Ранее СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. Ими стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа. В настоящий момент бои все еще продолжаются. В России завели уголовное дело по преступлениям украинских военных в Курской области. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом Российской Федерации, в рамках уголовного расследования действий ВСУ, фигурантами стали командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад Украины, Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.