Российская армия освободила от Вооруженных сил Украины деревню Орловка и село Погребки в Курской области. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Подразделения группировки войск «Север» провели ряд успешных операций и сумели оттеснить противника с территории населенных пунктов.

— Освобождены населенные пункты Орловка и Погребки, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля сообщил о том, что в Курской области российская армия вернула под контроль около 800 квадратных километров территории, это составляет почти 64 процента от первоначально занятых украинскими военными земель.

Так, 17 февраля ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово, расположенный в Курской области. Кроме того, еще в конце января российские военнослужащие оттеснили врага из Николаево-Дарьино — ее освободили подразделения группировки войск «Север». 18 декабря военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил о почти полном освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области.