Российские бойцы уничтожили поставленную британцами ВСУ 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90.

Вражескую САУ заметили с нашего разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Зеленная Долина (ДНР). Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", против нее была задействована 152-мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б".

В ходе контрбатарейной борьбы победил российский расчет. В обнародованном ролике видно, как самоходка ведет огонь, а затем в нее попадает наш снаряд. Понятно, что после этого на позиции осталась лишь груда металлолома.

Как и большая часть западного оружия, AS-90 в ходе реальных боевых действий не продемонстрировали каких-то выдающихся характеристик. У них выявлены большие проблемы с надежностью. К тому же они уступают "Гиацинтам" по дальности стрельбы. Российское орудие может бить обычными осколочно-фугасными снарядами на 28500 метров и на 33 500 метров - активно-реактивными боеприпасами. "Британец" на 24900 и 30000 метров соответственно. Известно, что из 60 поставленных САУ уже потеряно не менее 15 единиц.