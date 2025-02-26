Колесная 155-мм самоходка взорвалась в Словакии перед отправкой на Украину

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 взорвалась во время испытаний. По имеющимся данным, после проверки эту боевую машину должны были переправить формированиям киевского режима.

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Как сообщает Telegram-канал "Военное обозрение", инцидент произошел на площадке военно-технического испытательного института "Загорье". В результате были ранены два находившихся там технических специалиста.

В настоящее ведется расследование причин взрыва. Ранее уже сообщалось, что САУ такого типа во время эксплуатации в ВСУ показали себя как крайне ненадежные, с массой различных дефектов.

Из восьми поставленных три уже уничтожены, еще одна получила серьезные повреждения. Кроме того, 16 единиц были оплачены Германией, Норвегией и Данией, и, по всей видимости, взорвавшаяся машина как раз принадлежала к этой партии.

Zuzana 2 создана в 2009 году. Основой послужил вездеход Tatra 815. Сообщалось, что дальность стрельбы составляет 39600 метров, скорострельность до 6-ти выстрелов в минуту.

Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода по топливу - 750 км. Боевая масса - 28 400 кг. Экипаж - четыре человека.