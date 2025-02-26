Страна НАТО выступила против отправки своих военных на Украину

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выступил против отправки румынских военных на Украину. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Страна НАТО выступила против отправки своих военных на Украину
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«Нет отправке румынских войск на Украину. Да дополнительным ассигнованиям на оборону, но только в форме инвестиций в национальную военную промышленность», — написал глава правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что миротворческий контингент нужно отправить на Украину «в приемлемой для всех форме».

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