Спецназ проник на украинский пункт управления БПЛА и убил всех операторов

Российский спецназ ночью проник во вражеский блиндаж, где был оборудован пункт управления БПЛА, и уничтожил четырех операторов беспилотников, пишет военный эксперт Борис Рожин. Визит бы настолько внезапным, что они не успели оказать сопротивление.

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Убитые военнослужащие относились к подразделению "Хищники", но для наших разведчиков они стали жертвами.

Двух операторов БПЛА застрелили на рабочих местах, еще двое отдыхали. Блиндаж, где они обитали, заполнен необходимым для работы оборудованием: ноутбуками, запасными частями и аккумуляторами, водой, съестными припасами.

Напоследок спецназовец оторвал от рукава убитого врага шеврон с эмблемой "Хищников" - для отчета и на память.

Квалифицированные операторы БПЛА - одни из самых ценных специалистов на СВО, на их подготовку уходит много времени и средств. Так что уничтожение сразу четырех украинских "беспилотчиков" - хорошая работа, сохранившая десятки жизней наших солдат и гражданских.

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