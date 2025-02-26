Видео с «коридором» ВСУ для защиты от дронов в Курской области появилось в Сети

В сети появились предполагаемое видео защищающего от беспилотников коридора Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, который еще называют «крокодилом». Кадры опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

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На видео показана дорога, по бокам и над которой установлены сетки, защищающие от ударов беспилотников. Как отмечает Telegram-канал, дроны ВС РФ, работающие на оптоволокне, уже смогли залететь внутрь такой сетки.

26 февраля военные корреспонденты сообщили, что российские войска уже прорвались к Лебедевке в Курской области. Они отметили, что на данный момент рано говорить о полном освобождении населенного пункта.

Также сообщалось, что группировка Вооруженных сил Украины начала подготовку к отходу с территории оккупированной части Курской области.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали дома россиян и оставили несколько улиц без электричества в приграничье Белгородской области. В селе Тишанка в результате обстрела в одном частном доме выбило окна и повредило крышу, фасад и линию электропередачи.