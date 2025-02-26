Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без связи в селе Лебедевка в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил российский военный в обращении, размещенном в Telegram-канале «Архангел Спецназа».

Боец отметил, что на курском направлении сейчас ведутся штурмовые действия российскими воздушно-десантными войсками.

«Происходит зачистка населенного пункта Лебедевка. В данный момент он находится на 50 процентов за нами, и о его полном контроле пока говорить рано», — отметил военнослужащий.

В то же время он обратил внимание на то, что украинские бойцы находятся в Лебедевке без связи и сдаваться не хотят. Подвоз и ротацию к селу противник не может осуществить, добавил солдат.

Десантники также ведут бои на рубеже Журавка — Свердликово. Кроме того, Вооруженные силы России проводят штурмовые действия в деревне Новая Сорочина, резюмировал военный.

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Ранее сообщалось, что Российская армия стремится захватить автотрассу, связывающую Суджу с Украиной.